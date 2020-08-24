ما هي توقعات السياسة النقدية في أميركا؟

توقع عمرو عبده شريك مؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال أن اجتماع السياسات النقدية في أميركا سيعطي فكرة عن خطط الفدرالي لعدة سنوات قادمة. المؤشرات الأولية تشير إلى أن الفدرالي الأميركي سيتحمل المزيد من الأعباء لإبقاء الاقتصاد الأميركي في حركة سلسة وقد يشمل ذلك المزيد من خفض أسعار الفائدة".

ونزل الدولار في التعاملات المبكرة بلندن اليوم الاثنين، في حين ارتفعت العملات عالية المخاطر والأسهم الأوروبية عند الفتح، وعزا بعض المحللين تحسن المعنويات إلى إقرار الولايات المتحدة علاجا لمرضى كوفيد- 19.



أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 800 ألف شخص في أنحاء العالم وتخطت الوفيات في الولايات المتحدة 170 ألفا. وأمس الأحد، سمحت البلاد باستخدام بلازما الدم من المرضى المتعافين كعلاج.