ما هي توقعات أداء الدولار خلال 3 أشهر قادمة؟

قال نورس حافظ خبير أسواق عالمية "إن هناك سببين لتوقعات تراجع الدولار بشكل أكبر، وهما أنه لم تعد له حاجة كعملة احتياط أولى بسبب أن المخاوف جراء كورونا تتلاشى بشكل تدريجي مع توفر عدة لقاحات متوقعة خلال 3 أشهر من الآن. السبب الآخر هو أن هناك فجوة واختلافا كبيرا في معدلات البطالة في أميركا وأوروبا وبريطانيا".

واتسمت تداولات الدولار واليورو بالحذر اليوم الأربعاء مع إحجام المتعاملين عن القيام بمراهنات محفوفة بالمخاطر قبل كلمة مهمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول.

وفي ظل توقعات متنامية بكشف باول النقاب عن سياسة أكثر تسامحا إزاء التضخم في اجتماع جاكسون هول السنوي غدا الخميس، يتأهب المستثمرون لتبني المجلس خطوات جديدة محتملة لتحفيز الاقتصاد.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع قيمة العملة الأميركية أمام سلة من العملات، 0.16% إلى 93.11 بعدما تلقى ضربة أمس عقب بيانات تهاوي ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام.

ومقابل اليورو، استقرت العملة الأميركية عند 1.1818 دولار عقب تراجع 0.4% في الجلسة السابقة.