ما تأثير مخصصات الخسائر في قيمة الشهرة على أداء "ساب"؟

قال علي العدو، رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، إن نتائج "ساب" التي أظهرت تجنيب مخصصات الشهرة خلال الربع الثاني من العام الحالي جاءت بسبب الاندماج مع البنك الأول في وقت دخلت فيه السوق السعودي بمؤشر "إم إس سي أي" وفوتسي، وهو ما رفع تقييم الشركات بشكل عام بسبب السيولة المتوقعة، وهو ما أثر بشكل سلبي على "الشهرة".

وأضاف العدو "إن تأثيرها على البنك سيكون لفترة واحدة فقط، ولن يكون على السيولة ولا على رأس المال في البنك ".

وتكبد البنك السعودي البريطاني "ساب" خسائر بـ7.3 مليار ريال بالربع الثاني، مقارنة بخسائر 260 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ6 أشهر، تحول بنك "ساب" للخسارة بـ6.2 مليار ريال، مقارنة بأرباح مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعزى تسجيل صافي خسارة بشكل رئيسي إلى إثبات مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة في الربع الحالي بنحو 7.4 مليار ريال.