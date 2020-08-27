ما هي السيناريوهات للدولار بعد اجتماع الفيدرالي؟

قال عبدالعظيم الأموي، مدير أبحاث السوق في مجموعة سبائك، إن كلمة جيروم باول ستكون الكلمة المفتاحية للأسواق خلال اليوم، يظل الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع والذي بلغه في وقت سابق اليوم الخميس، قبل خطاب يلقيه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي من المتوقع أن يلمح فيه إلى أن البنك سيعدل إطار عمل سياسته للمساعدة في رفع التضخم.

ومن المقرر أن يلقي باول كلمته في المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي لرؤساء البنوك المركزية، والذي يُعقد عادة في جاكسون هول بولاية وايومنج، لكنه سيجري هذا العام بشكل افتراضي بسبب جائحة كوفيد-19.

ومن المرجح أن يعني التغيير أن المركزي الأميركي سيستند في سياسته النقدية مستقبلا إلى البيانات المحققة للتضخم وليس المتوقعة، بينما سيقبل بوضوح تجاوز هدفه للتضخم، ويعني ذلك أن مجلس الاحتياطي سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية الحالية لوقت أطول مقارنة مع الأزمات الفائتة، مما سيضعف بدوره الدولار.