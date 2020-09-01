ما العوامل التي تدعم تداولات الأسواق الأوروبية؟

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت مكاسب طفيفة في أغسطس آب، ولكن المعنويات غير مستقرة قبل بيانات اقتصادية مهمة من المرجح أن تشير إلى تعاف غير منتظم من فيروس كورونا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4% في التعاملات المبكرة مدعوما ببيانات أفضل من المتوقع للقطاع الصناعي في الصين.

وارتفعت القطاعات التي تتأثر بالصين، مثل الموارد الأساسية 0.6%، وصناعة السيارات 0.4%.

وتترقب الأسواق بيانات محلية للقطاع الصناعي والتضخم لشهر أغسطس آب. ويتوقع أن تُظهر البيانات تراجعا طفيفا عن الشهر الماضي.

وارتفع سهم تليكوم إيطاليا 1.5% بعد موافقة مجلس الإدارة على بيع حصة أقلية في شبكة اتصالات تابعة لها لشركة الاستثمار الأميركية كيه.كيه.آر، فيما أيدت خطة الحكومة لتأسيس شبكة واحدة فائقة السرعة مع منافستها أوبن فايبر.