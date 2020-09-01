مصر تعيد فتح القضايا المالية لرجال الأعمال

قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية المصرية، إنه تم القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه في عدة قضايا مالية.

ولم تذكر وسائل الإعلام المحلية في مصر، أي تفاصيل عن التهم الموجهة له هذه المرة.

وقالت مراسلة العربية فهيمة زايد "إنه حتى الآن لم تصدر بيانات رسمية تتعلق بالقضايا المنسوبة لصلاح هذه المرة لكن التحقيق معه شمل عدة قضايا مالية ومخالفات بناء".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم القبض فيها على دياب، ففي شهر نوفمبر 2015، ألقي القبض عليه ونجله، وذلك لاتهامهما بعدد من قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام.

وفي نفس الشهر، تم إخلاء سبيل دياب، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة إخلاء سبيل توفيق دياب (الابن)، العضو المنتدب لمؤسسة المصري اليوم، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر.

وذكرت وسائل إعلام محلية في مصر، أن دياب وشركاءه يواجهون اتهامات بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهم بتحويلها إلى منتجعات سياحية.