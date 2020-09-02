هذه توقعات "غولدمان ساكس" لأسواق النفط

رفع "غولدمان ساكس" توقعاته لخام برنت خلال العام الحالي من 40.5 دولار إلى 43.6 دولار للبرميل، فيما رفع توقعاته للعام المقبل لخام برنت من 55.63 إلى 59.38 دولار للبرميل.

أيضا رفع "غولدمان ساكس" توقعاته لسعر خام نايمكس في 2020 من 36.88 إلى 40.26 دولار، أما بالنسبة للعام المقبل فتوقع البنك ارتفاع الخام الأميركي من 51.38 قرب مستوى 56 دولاراً للبرميل.

وواصلت العقود الآجلة للنفط الخام مكاسبها اليوم الأربعاء بعد سحب فاق التوقعات من مخزونات الخام في الولايات المتحدة ونشاط قوي للمصانع الأميركية والصينية غذى التفاؤل بشأن التعافي من جائحة فيروس كورونا وعزز شهية المستثمرين للمخاطر.