تراجع مؤلم لمبيعات التجزئة في ألمانيا

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء تراجعاً مفاجئاً لمبيعات التجزئة الألمانية على أساس شهري في يوليو مما حطم الآمال في أن يصبح إنفاق الأسر في أكبر اقتصاد في أوروبا مؤثرا بما يكفي ليقود تعافياً قوياً في الربع الثالث من صدمة جائحة فيروس كورونا.



وأظهرت البيانات المعدلة في ضوء التقويم الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي انخفاض مبيعات التجزئة 0.9% بالأسعار الحقيقية مقارنة على أساس شهري بعد تراجع معدل بلغ 1.9% في يونيو.



وكشفت البيانات عن فجوات هائلة داخل القطاع، إذ انهارت مبيعات المتاجر التي تبيع المنسوجات والملابس والأحذية والمنتجات الجلدية بأكثر من الربع في الفترة من يناير حتى يوليو في حين زاد تجار التجزئة عبر الإنترنت مبيعاتهم بمقدار الخُمس.