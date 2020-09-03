زخم بتوافد الشركات العالمية إلى السعودية

تستمر الشركات العالمية بتوافدها إلى السعودية على الرغم من جائحة كورونا.

أصدرت وزارة الاستثمار السعودية 506 رخص جديدة لشركات أجنبية في النصف الأول من العام.

وارتفاع عدد الرخص الجديدة للشركات الأجنبية بيونيو بـ 23% بعد تراجعها في أبريل ومايو بسبب الجائحة.

وكشف تقرير لوزارة الاستثمار السعودية أن عدد الرخص الجديدة للشركات الأجنبية ارتفع بـ 20% في الربع الأول.

وتربعت الشركات الأجنبية من أميركا وبريطانيا والهند على قائمة الشركات الأجنبية الجديدة في السعودية.

وكشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أن معاملات نقاط البيع قفزت بأكثر من 78% في يونيو لتصل إلى مستوى قياسي عند 9.9 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد فتح الاستثمار الأجنبي في قطاع المعادن حيث تمتلك المملكة احتياطيات معادن تقدر قيمتها بـ 1.3 تريليون دولار.

