كيف يقيم الخبراء تسعير صكوك دبي في الأسواق العالمية؟

قال زياد عواد، الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال "إن التوجه لأسواق الدين العالمية يعتمد على صحة هذه الأسواق مع ضخ البنوك المركزية لسيولة قوية خاصة الفيدرالي الأميركي، والتي توجهت للأسواق المالية الأميركية ومن ثم توجهت للأسواق النامية، لذلك نرى الشركات الكبيرة مثل سابك والحكومات الخليجية مثل حكومة دبي ستستفيد من هذه السيولة".

وأضاف عواد "التسعير على الصكوك جيد بسبب انخفاض أسعار الفائدة لكن تسعير صكوك دبي في الأسواق العالمية منخفض مقارنة مع التسعير في الأسواق المحلية والبنوك، لذلك نرى أن دبي نادراً ما تلجأ لأسواق الدين العالمية، وتستهدف الإمارة الحصول على درجة الاستثمار المرتفعة قبل اللجوء لهذه الأسواق".

وباعت حكومة دبي سندات على شريحتين بملياري دولار أمس الأربعاء، في أول عملية لها بأسواق الدين العام خلال ست سنوات، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارة لدعم أوضاعها المالية المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وبحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية، اطلعت عليها رويترز، باعت دبي صكوكا لأجل 10 سنوات بمليار دولار عند 210 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة وسندات تقليدية لأجل 30 عاما بمليار دولار عند 4%.

واستقطبت الإمارة طلبات شراء تزيد على 6.5 مليار دولار للصكوك وبأكثر من 3.5 مليار دولار للسندات.