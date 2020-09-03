5 أفضل أماكن للتقاعد.. تعرف عليها

تصدرت "بنما" أفضل 5 أماكن للتقاعد بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي 2019 بسبب طقسها الدافئ وترحيب حار من السكان وعبء ضريبي منخفض وتكلفة معيشية منخفضة.

واحتلت كوستاريكا المرتبة الثانية بسبب انخفاض تكلفة عقاراتها وترحيب السكان.

أما المكسيك فجاءت بالمرتبة الثالثة لما تمتاز به من مجموعة واسعة من المواقع السياحية وجودة حياة عالية ومرافق رعاية صحية ممتازة وتكلفة معيشة منخفضة.

واحتلت الإكوادور المرتبة الرابعة بسبب انخفاض تكلفة المعيشة ورعاية صحية ميسورة التكلفة والاستفادة من بعض الإعفاءات الضريبية.

ورغم حرارة طقس في ماليزيا إلا أن البعض يعتبره مناسباً ودافئاً مع انخفاض تكلفة المعيشة وتراجع أسعار الرعاية الصحية.