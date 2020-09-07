بوادر لتعافي اقتصاد أوروبا.. معنويات المستثمرين مرتفعة

أظهر مسح اليوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر لأعلى مستوى منذ فبراير ما يعطي الأمل بأن التعافي من فيروس كورونا لا يزال يمضي في مساره.



وتحسن مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى سالب ثمانية من سالب 13.4 في أغسطس، ومقارنة بتوقعات رويترز بقراءة عند سالب 10.5.



وارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى ناقص 33 من ناقص 41.3 في أغسطس وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار حين بدأت إجراءات العزل في ألمانيا لاحتواء كوفيد-19.



وقال مانفريد هوبنر مدير سنتكس "لم يتم التغلب على الركود بعد".



وصعد مؤشر التوقعات في الكتلة إلى 20.8 نقطة من 19.3 نقطة في الشهر السابق.



وارتفعت المعنويات في ألمانيا للشهر الخامس على التوالي وأبدى المستثمرون أكبر تفاؤل تجاه الوضع الحالي لأكبر اقتصاد في أوروبا منذ مارس.



وشمل مسح سنتكس 1071 مستثمرا في الفترة بين الثالث والخامس من سبتمبر.