هل تقفل أميركا أبوابها أمام "مصنع العالم" الصيني؟

مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية، أثار الرئيس دونالد ترمب مجدداً فكرة انفصال الاقتصاد الأميركي عن الاقتصاد الصيني، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تخسر أموالا إذا توقفت أنشطة الأعمال بين أكبر اقتصادين في العالم.

قال فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية، إن قرار ترمب قد يكون أكبر خطأ تقوم به الإدارة الأميركية، وإن أول مرحلة من الاتفاق والذي تم في نهاية العام الماضي تستهدف تخفيف الميزان التجاري الذي كان لصالح الصين بحدود 600 مليار دولار، وانخفض بشكل كبير بحدود 45% مع ارتفاع صادرات أميركا إلى الصين من اللحوم وفول الصويا بشكل كبير وصلت الزيادة إلى 52%.

وأضاف العلمي "حديث ترمب يمهد لموقف تفاوضي للقيام بإصلاحات اقتصادية في أميركا قبل انتخابه للمرحلة القادمة. سلاسل الإمداد التي تستحوذ على معظمها الدول الأميركية والأوروبية من الصين وهي أنصاف المصنعات تشكل 17% من التجارة العالمية، وتنتج الصين 37% منها".

وتابع العلمي "تسعى الصين بشتى الوسائل لتكون المصنع المثالي للعالم أجمع، فهي تقوم بتصنيع أنصاف المصنعات ثم تصدرها إلى الدول لتركيبها وتجميعها وبيعها بسبب العمالة الرخيصة في الصين والشركات الصينية الحكومية التي تتعامل بالتجارة نيابة عن قطاع الأعمال".