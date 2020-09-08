تصريحات ترمب تضغط على تداولات الأسهم الآسيوية

مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية، أثار الرئيس دونالد ترمب مجدداً فكرة انفصال الاقتصاد الأميركي عن الاقتصاد الصيني، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تخسر أموالا إذا توقفت أنشطة الأعمال بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأبلغ ترمب مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض في عطلة عيد العمال: "لهذا فإنك عندما تذكر كلمة الانفصال، فإنها كلمة مثيرة للاهتمام".

وتعهد بإعادة وظائف من الصين إلى أميركا. وقال "إننا نخسر مليارات الدولارات، وإذا أوقفنا أنشطة الأعمال معهم فإننا لن نخسر مليارات الدولارات. إنه يطلق عليه الانفصال، وعليه فإن المرء سيبدأ بالتفكير فيه".

وقالت مراسلة "العربية" كارينا كامل "إن تراجعت أسهم التكنولوجيا في آسيا جاءت على خلفية مخاوف أن يتم إضافة المزيد من الشركات خاصة في مجال "الرقائق الإلكترونية" على قائمة أميركية سوداء بعد تصريحات ترمب حول العلاقة مع الصين".

وارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء لأول مرة في ثلاث جلسات مع اهتمام المستثمرين بتطورات لقاح كوفيد-19 وتعلقهم بآمال استمرار تعافي النمو الاقتصادي العالمي من أزمة فيروس كورونا.



لكن خسائر مجموعة سوفت بنك استمرت ليسجل السهم أقل مستوى في شهرين وأغلق على هبوط 0.61% بعد خسارة 7.2% في الجلسة السابقة بعد أن اشترت الشركة عقود خيارات كبيرة لأسهم التكنولوجيا الأميركية.

وارتفعت الأسهم المدرجة في فرانكفورت اليوم الثلاثاء في الوقت الذي انخفضت فيه بقية الأسواق الأوروبية، إذ أظهرت بيانات أن الصادرات الألمانية زادت في يوليو تموز، مما بدد أثر مخاوف من أن المملكة المتحدة تواجه خطر الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون إبرام اتفاق تجاري.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، فيما حققت مؤشرات القطاعات الدفاعية والتي من بينها الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والعقارات مكاسب في التعاملات المبكرة.