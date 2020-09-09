خسائر أسهم التكنولوجيا تضغط على الأسواق

سجلت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء أقل مستوياتها فيما يزيد عن أسبوع في ظل عزوف عن المخاطر عالميا مع استمرار خسائر شركات التكنولوجيا ذات الثقل في الولايات المتحدة.



وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 1.04% إلى 23032.54 نقطة بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.96% إلى 1605.40 نقطة.



والمؤشران عند أدنى مستوياتهما منذ 28 أغسطس.



وأغلقت وول ستريت منخفضة الليلة الماضية مع استمرار خسائر أسهم التكنولوجيا ليبدأ المؤشر ناسداك عملية تصحيح. وتوقف الاتجاه الصعودي الذي قادته أسهم التكنولوجيا وإجراءات التحفيز في الأسبوع الماضي ونزل المؤشر ناسداك 9.9% من ذروة قياسية للإغلاق مع جني مستثمرين الأرباح بعدما صعد المؤشر نحو 70% من مستوياته المتدنية بسبب الجائحة.



ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 2.87% ليسجل خسائر للجلسة الخامسة على التوالي.