كيف جذب سوق دبي الاستثمار الأجنبي مجدداً؟

قال شادي الزعيم صحفي متخصص بأسواق المال في "العربية" "إن صافي الاستثمار الأجنبي والمؤسسي في سوق دبي من العوامل المهمة والمحركة في سوق دبي تحديداً وأسواق الإمارات. لكن مع دخول الجائحة وبدء تأثيرها على الأسواق العالمية والمحلية منذ شهري فبراير ومارس بدأنا نلحظ تراجعا في الاستثمار الأجنبي وعمليات بيع وصلت إلى أكثر من 760 مليون درهم في شهر مارس الماضي. شهدنا تخفيفا في قيمة التراجعات والتي بلغت 180 مليونا صافي بيع في شهر إبريل ولاحظنا أن المستثمر الأجنبي بدأ بتسجيل عمليات شراء من بداية شهر مايو الماضي ويعود ذلك لتراجع الأسواق لمستويات غير مسبوقة ووصول متوسط معدل الربحية إلى 12 مرة".

وأضاف الزعيم "مع نهاية النصف الأول من العام وجدنا أن نسبة تملك الأجانب ارتفعت لمستوى عامين بـ18.2%. وبحال نظرنا لمستوى صافي الاستثمار الأجنبي في شهر أغسطس الماضي مع الحركة الإيجابية في السوق نجد تسجيل 204 ملايين درهم. نلحظ أيضاً أن صافي الاستثمار المؤسسي بلغ في أغسطس 140 مليون درهم وهي أعلى مستويات من شهر يناير".