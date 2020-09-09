ماهي الأحكام المتعلقة بالصناديق العقارية في مصر؟

قال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات تأتي استجابة للحوار المجتمعي الصادر بعد تطبيق اللائحة ولتيسير العديد من النقاط منها الأحكام المتعلقة بصناديق الاستثمار العقارية، والملكية الخاصة والصكوك وباب عروض الشراء والاستحواذ.

وأضاف النشار في لقاء مع "العربية" "أن التيسيرات التي تقدمها التعديلات لبدء عمل هذه الصناديق تشمل الأدوات في مجال الاستثمار العقاري منها تسجيل العقارات وبذلك يستطيع الصندوق الاستثماري في عقارات ليست لديها نزاعات قانونية وغير مخصصة من الدولة. بالإضافة لتخفيض التكلفة على الصندوق للمقيمين العقاريين إلى مقيم واحد من بين المقيدين في السجلات لتوفير بعض النفقات على الصناديق" .

وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال مضيفا أن التعديلات الجديدة تعد الأكبر من نوعها منذ نوفمبر 2018.

وتمنح التعديلات الصناديق العقارية التي تستثمر ما يصل إلى 80% من عائداتها في ممتلكات عقارية معينة مزيداً من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقاري والتغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.