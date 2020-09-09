ما الذي يدعم استمرار تدفق السيولة للسوق السعودي؟

ارتفعت الأسهم السعودية لتغلق يوم أمس عند أعلى مستوى منذ سبعة أشهر عند 8089 نقطة رابحة 39 نقطة بنحو 0.49 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 0.33 في المائة بنحو ثلاث نقاط ليغلق عند 1075 نقطة.

وجاء الارتفاع وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم، ولا تزال الشركات المتوسطة والصغيرة تحقق أداء أفضل من القياديات وأصبحت تسيطر على السيولة، حيث غابت كبرى الشركات المدرجة عن قائمة الأعلى تداولا، ما يظهر سيطرة النزعة المضاربية وتركز السيولة في الشركات الأصغر التي أصبحت تحقق مكاسب رأسمالية عالية في الفترة الأخيرة.

وتأتي تلك التحركات المضاربية عقب ارتفاع مكررات الربحية وتراجع العوائد وحالة عدم اليقين المرتفعة لربحية الشركات وانحسار البدائل الاستثمارية، ما دفع بالسيولة إلى البحث عن فرص المكاسب السريعة. الفترة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على السوق في تحقيق مزيد من المكاسب بعدما تجاوزت أرباح المؤشر منذ آذار (مارس) الماضي 30 في المائة، التي سيسعى المتعاملون إلى الحفاظ عليها عند ظهور أي معطيات تؤثر في مسار السوق.

وقال حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات أن ارتفاع السيولة في السوق السعودي والتي وصلت لسقف 14 مليار ريال ينذر بالسلوك الاستثماري يشبه السلوك الذي حدث قبل انهيار الأسواق في 2006.

وأضاف الرقيب "أن السوق يشهد توجه سيولة من السوق العقاري لسوق الأسهم مع وجود علاقة عكسية بين الاثنين".