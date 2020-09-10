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ما العوامل التي تدعم الارتفاعات على مؤشر سوق السعودية؟

المصدر: العربية.نت
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قال وائل عبد الرسول مسؤول الوساطة الدولية في المتحدة للأوراق المالية: "إنه منذ بداية أغسطس شهدت الأسواق المالية نشاطا في المنطقة لكن تمركزها جاء في بعض الشركات المتوسطة في السوق السعودي".

وأضاف "إن عودة المستثمرين للسوق وزيادة أحجام التداول إيجابية للسوق مع تجدد الحركة الاقتصادية".

وأنهى سوق الأسهم السعودي جلسة يوم أمس على تراجع طفيف، حيث نجح السوق في تقليص جزء كبير من خسائر الافتتاح والتي تجاوزت 65 نقطة، فيما استمرت موجة الصعود لأسهم الشركات الصغيرة حيث أغلقت 5 أسهم بالحد الأعلى بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.

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