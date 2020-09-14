هذه تداولات "سيرا القابضة" بعد رفع قيود السفر للسعودية

حققت الشركات المرتبطة بالسفر والسياحة مكاسب قوية خلال تداولات الأسهم السعودية بعد قرارات جديدة تخص القطاع.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها سيكون بداية العام المقبل، مع الإشارة إلى بعض الاستثناءات.

وستسمح السعودية بدخول مواطني الدول الخليجية وحاملي التأشيرات بما فيها خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة بشروط اعتبارا من يوم غد الخامس عشر من سبتمبر.

وسجل سهم "سيرا القابضة" أدنى سعر مسجل هذا العام كان في 16 مارس عند سعر 12.48 ريال.

كما أن السهم مرتفع 40% من أدنى سعر سجله خلال العام الحالي.

وكان آخر إعلان من الشركة بتاريخ 25 أغسطس حيث أعلنت عن نتائجها للربع الثاني من العام بخسارة 172 مليون ريال مقارنة مع أرباح بقيمة 66 مليون ريال عن الفترة المقابلة مع تراجع مبيعاتها الفصلية بـ 75%.