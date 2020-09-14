مكاسب قوية لأسهم السفر والسياحة في السعودية

حققت الشركات المرتبطة بالسفر والسياحة مكاسب قوية خلال تداولات الأسهم السعودية بعد قرارات جديدة تخص القطاع.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها سيكون بداية العام المقبل، مع الإشارة إلى بعض الاستثناءات.

وستسمح السعودية بدخول مواطني الدول الخليجية وحاملي التأشيرات بما فيها خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة بشروط اعتبارا من يوم غد الخامس عشر من سبتمبر.

للحديث عن أداء أسهم شركات السياحة والسفر في سوق السعودية مقابلة مع هشام أبو جامع الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية.