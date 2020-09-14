كيف يتفاعل الجنيه بعد الجدل حول مشروع قانون بريكست؟

تركز الانتباه على الجنيه الإسترليني بينما يستعد البرلمان البريطاني لمناقشة مسودة قانون تقر الحكومة بأنها ستنتهك بنود اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وارتفعت العملة 0.4% أمام الدولار بعد أن تكبدت أسوأ أسابيعها منذ مارس.



وترجع المكاسب جزئيا إلى انخفاض مؤشر الدولار 0.2% بعد صعوده لأسبوعين متتاليين.

قالت الحكومة البريطانية، إنها ترفض دعوة من الاتحاد الأوروبي لسحب تشريع من شأنه أن يلغي معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

بدورها، قالت المفوضية الأوروبية إنها تمنح مهلة تمتد حتى نهاية الشهر للمملكة المتحدة لسحب مشروع القانون الذي يعيد النظر في بعض التزامات بريطانيا بشأن بريكست، مشيرة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي "لن يتردد" في استخدام سبل الانتصاف القانونية المنصوص عليها في اتفاق الانسحاب في مواجهة مشروع القانون البريطاني.