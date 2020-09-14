من هي جين فريزر؟

أعلن سيتي غروب عن تعيين جين فريزر رئيسة تنفيذية له، وهي أول امرأة تستلم هذا المنصب.

وجين فريز هي مصرفية اسكتلندية بعمر 53 سنة.

درست بين عامي 1985 1988 في Girton College في كامبريدج ثم ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد.

وأول وظيفة لها ما بين و1988 -1990 كمحلل في جولدمان ساكس.

وأصبحت الرئيس التنفيذي في "سيتي لاتن أميركا" واستقرت في ميامي لتدير عمليات في 23 دولة.

تواصل بنكي "إتش اس بي سي" و "ويلز فارقو" مع فريزر بشأن الأدوار التنفيذية الشاغرة عام 2019، وقد ازدادت شعبيتها خلال أزمة كورونا.

وعينت في عام 2019 رئيس مجلس إدارة "سيتي" والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد.

وحلت جين فريزر في فبراير 2021 محل مايكل كوربات في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيتي جروب" ثالث أكبر بنك في أميركا