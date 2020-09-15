كيف تؤثر توقعات تخفيض الطلب على أسعار النفط؟

قال جعفر الطائي، العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، إن توقعات تخفيض الطلب سيؤثر بشكل سلبي جداً على أسعار النفط.

وانخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، نتيجة مخاوف بشأن تعاف بطيء للطلب العالمي على الوقود الذي تضرر بسبب جائحة فيروس كورونا في ظل تحذير من توقعات متشائمة من منتجي النفط الكبار.

ونزل خام القياس العالمي برنت أربعة سنتات ما يوازي 0.1% إلى 39.57 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين ما يعادل 0.1% إلى 37.24 دولار للبرميل. وأغلق الخامان على هبوط طفيف أمس.

ويتوقع كبار المنتجين وشركات التجارة في القطاع مستقبلا قاتما للطلب على الوقود عالميا بسبب الجائحة التي تهدد الاقتصاد العالمي وقلصت أوبك توقعاتها للطلب على النفط، في حين قالت شركة النفط الكبرى بي.بي إن الطلب ربما بلغ ذروته في 2019.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيهوي 9.46 مليون برميل يوميا هذا العام، ارتفاعا من توقعها قبل شهر لانخفاض قدره 9.06 مليون برميل يوميا.