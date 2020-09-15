هذه أهم محطات محادثات ما بعد البريكست

أهم محطات محادثات ما بعد "بريكست" بدأت في 31 يناير 2020 عند خروج المملكة المتحدة بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي.

وفي 1 فبراير 2020 بدأت الفترة الانتقالية على أن تنتهي في 31 ديسمبر 2020.

أما في 3 فبراير 2020 فعرضت المفوضية الأوروبية أولوياتها والتي كانت ملفات التجارة والصيد والعلاقات الخارجية والطاقة والأمن وسوق العمل. وعرض في وقتها جونسون أولويات بريطانيا وهي اتفاقية تجارة حرة واتفاق حول حقوق الصيد والأمن.

وفي 2 مارس 2020 كانت أول جولة محادثات رسمية بدأت في بروكسل.



أما في 18 مارس 2020 نشرت المفوضية الأوروبية مسودة قانون حول العلاقة المستقبلية مع بريطانيا.

وفي 12 يونيو 2020 اتفقت المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي على تكثيف المحادثات بهدف التوصل لاتفاق بنهاية 2020.

وفي 15 يونيو 2020 أكد جونسون أن بريطانيا لن تطلب تمديد الفترة الانتقالية بعد 31 ديسمبر 2020.

وأخيراً في 14 سبتمبر 2020 وافق مجلس العموم البريطاني مبدئيا على مشروع قانون يسمح بالتراجع عن بعض بنود اتفاقية البريكست.