توقعات متفائلة حول أسواق الأسهم العالمية

توقعت "جي بي مورغان" مكاسب جديدة لـ S&P 500 بـ 6%.

وقالت "جي بي مورغان" إن العوامل الداعمة لـ S&P 500 تأتي بفعل دعم الحكومة للاقتصاد وإعادة فتح الاقتصاد العالمي بالإضافة لوجود استراتيجيات طويلة الأمد لأسهم التكنولوجيا.

من جهتها قالت UBS إن الاستفادة من الانخفاضات المتتالية لسوق الأسهم من العوامل الداعمة للأسواق الأميركية وحتمية التوصل إلى اتفاق حول حزمة التحفيز، بالإضافة لاستمرار تحسن البيانات الاقتصادية.

وتوقعت "غولدمان ساكس" أن ترتفع الأسهم العالمية بـ 10% خلال الـ 12 شهراً المقبلة.



وقالت "دويتشه بنك" إن تفاؤل المستثمرين بالاتجاه المستقبلي للأسواق يأتي مع انخفاض عقود خيارات البيع إلى أدنى مستوى في 10 سنوات.