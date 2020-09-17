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هذه أبرز اجتماعات أوبك+ التاريخية

المصدر: العربية.نت
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أبرز اجتماعات أوبك+ في 9-10 أبريل وتقرر في وقتها تخفيض الإنتاج بـ 9.7 مليون برميل في مايو ويونيو، و7.7 مليون برميل في يوليو حتى نهاية 2020، و5.8 مليون برميل اعتبارا من يناير 2021 حتى نهاية أبريل 2022.

أما 6 يونيو فنتج عنه تمديد خفض الإنتاج البالغ 9.7 مليون برميل يوميا حتى يوليو.

وفي 18 يونيو تمت مراجعة خفض الإنتاج والتزام الدول.

وفي 15 يوليو بلغت نسب الالتزام 107%، والدول التي لم تلتزم بالحصص ستقدم خطة للتعويض.

وبلغت نسب الالتزام 97% في 19 أغسطس، أما في يوليو فنتج عن الاجتماع تأكيد الالتزام بالخفض لتحقيق استقرار السوق.

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