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ما هو أثر التسريبات البنكية على أسواق أوروبا؟

المصدر: العربية.نت
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هبط سهما إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد عقب تقارير تزعم أن البنكين البريطانيين ضالعان في نقل أموال غير مشروعة.

وهوى سهم إتش.إس.بي.سي الذي تتركز أعماله في آسيا 3.2% إلى أدنى مستوياته في مارس وانخفض ستاندرد تشارترد 2.9% بعد تقارير إعلامية بأنهما وبنوكا أخرى نقلوا مبالغ ضخمة غير مشروعة على مدى نحو 20 عاما، رغم أجراس إنذار بشأن مصادر تلك الأموال.

وفي غضون ذلك، قال تقرير لصحيفة غلوبال تايمز التي تديرها الحكومة الصينية إن إتش.إس.بي.إي مرشح محتمل للإدراج على "قائمة الكيانات غير الموثوقة" التي تستهدف الشركات الأجنبية التي تنتهك القوانين الصينية.

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