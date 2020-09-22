ضبابية "بريكست" تلقي بظلالها على الجنيه الإسترليني

من المقرر أن يصوت النواب البريطانيون اليوم على مشروع قانون من شأنه إلغاء جزء من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ألقى بظلاله على الجنيه الإسترليني.

ومن المتوقع أن تفوز الحكومة في التصويت، عقب أن اتفق رئيس الوزراء بوريس جونسون مع النواب الرافضين لمشروع القانون في حزبه المحافظ على تعديل ينص على أنه يتعين على البرلمان الموافقة على أي تطبيق لسلطة تجاوز اتفاق الخروج.

ويريد جونسون إيجاد" شبكة أمان" قانونية تمنحه السلطة لإلغاء فقرة من شأنها فرض قواعد متعلقة بالجمارك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أيرلندا الشمالية مختلفة عن القواعد الخاصة بباقي المملكة المتحدة.

وتهدف هذه الفقرة لمنع إقامة نقاط تفتيش حدودية بين أيرلندا الشمالية، التي سوف تخرج من الاتحاد الأوروبي بصفتها جزءا من المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، العضو بالاتحاد الأوروبي.