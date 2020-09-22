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ما الإجراءات التي قد يتم فرضها في بريطانيا لاحتواء كورونا

المصدر: العربية.نت
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طلبت الحكومة البريطانية من الموظفين العمل مجدداً من منازلهم، إذ يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للإعلان عن إجراءات جديدة للحد من ارتفاع عدد الحالات بفيروس كورونا، منها قيود جديدة على المطاعم، أبرزها إغلاق أبوابها عند الساعة العاشرة مساء ابتداء من يوم الخميس المقبل.

ومن جانبه، أشار بوريس جونسون إلى أنه يعلم أهمية التحديات التي ستشكلها الإجراءات الجديدة على العديد من الأفراد والشركات، إلا أنه مضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات للسيطرة على الفيروس في البلاد.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن المصادر أنه من المتوقع أن يعلن جونسون أيضا فرض حظر على قطاع الفندقة والضيافة مع تسيير دوريات إلى هذه المنشآت للتأكد من التزامها بالقواعد.

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