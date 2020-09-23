هذه أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي لضبط استهلاك الطاقة

شركة "لابس" الأميركية هي شركة أتمتة منزلية تقوم بتصنيع منظمات الحرارة وأجهزة كشف الدخان التي تعمل بأجهزة استشعار ذاتية التعلم تعمل بالـWi-Fi.

حصلت على استثمارات بـ 80 مليون دولار.

فيما تختص شركة "كلايما سل" الأميركية بالتنبؤ بالطقس دخلت في شراكة مع خدمة اتصالات الأقمار الصناعية للسفن NearshoreNetworks لتنمية وجودها عبر سلطة الموانئ في أميركا الشمالية حصلت على استثمارات بـ 84 مليون دولار.

أما شركة "كايروس" الفرنسية فتختص بتحليل البيانات لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل في سوق الطاقة العالمي وحصلت على استثمارات بـ 34.5 مليون دولار

وطورت شركة "فيا" تطبيقًا قائماً على "البلوكتشين" والعدادات الذكية يمكنه التنبؤ عندما تكون معدات نقل الطاقة مثل المحولات معرضة للخطر.