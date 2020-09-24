بيانات إيجابية.. قطاع الأعمال يتعافى في ألمانيا

كشف مسح، اليوم الخميس، أن ثقة الشركات الألمانية تحسنت لخامس شهر على التوالي في سبتمبر في مؤشر آخر على أن أكبر اقتصاد أوروبي يمر بتعاف راسخ من صدمة كورونا التي واجهها في النصف الأول من العام.



وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 93.4 من مستوى معدل بالخفض عند 92.5 في أغسطس آب. وهذه هي أعلى قراءة مسجلة منذ فبراير شباط عندما بلغ المؤشر 95.9.

وانكمش الاقتصاد الألماني 9.7% في الربع الثاني من العام مع انهيار إنفاق الأسر واستثمارات الشركات والتبادل التجاري في ذروة جائحة كوفيد-19. ومنذ مارس، أطلقت الحكومة سلسلة من إجراءات التحفيز والإنقاذ التي مولتها بمستوى قياسي من الاقتراض لمواجهة تداعيات الأزمة.