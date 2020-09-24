توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في مصر

تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة.

وتشير توقعات بعض المحللين إلى أن المركزي قد يتخذ قرارًا بتثبيت سعر الفائدة بناء على العديد من المعطيات، أبرزها استقرار سوق الصرف واستمرار التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب.

وقال حسن قناوي مدير تنفيذي مبيعات المؤسسات بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية: "إن قرار إلغاء شهادات البنك المركزي 15% إيجابي لتشجيع الاستثمار في السوق والتدفقات النقدية في سيولة البنوك التي كانت متوجهة لشهادات 15% وعودة جزء منها لسوق الأوراق المالية".

وتوقع قناوي أن يبقي اجتماع المركزي اليوم أسعار الفائدة بهدف الحفاظ على تدفقات السيولة الأجنبية التي تذهب لأدوات العائد الثابت في مصر من أذون وسندات الخزانة للمحافظة أيضاً على حجم الدولار في السوق.