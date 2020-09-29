ترقب حذر من المستثمرين يلقي بظلاله على الأسهم الأوروبية

انخفضت الأسهم الأوروبية عند الفتح، اليوم الثلاثاء، مع تلاشي التعافي الذي حققته في الجلسة السابقة في ظل استمرار حذر المستثمرين قبل أول مناظرة رئاسية أميركية.



ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5% في التعاملات المبكرة، بعدما سجل أكبر مكسب يومي في ثلاثة أشهر يوم الاثنين.

وتراجعت الأسهم الحساسة للنمو من بينها البنوك وشركات السيارات والسفر والترفيه بين واحد و1.4% وقادت الاتجاه النزولي مع تجاوز الوفيات العالمية بجائحة كوفيد-19 مليون نسمة وفقا لإحصاء رويترز.



وفيما بدت بعض علامات التقدم في المحادثات بشأن مشروع قانون لمساعدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، تبني معظم المستثمرين موقف الترقب والانتظار قبل المناظرة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم قبل خمسة أسابيع من الانتخابات.