أين تكمن فرص الاستثمار العقاري في بريطانيا؟

أنهت "كامكو إنفست " عملية التخارج من مخزن للتعبئة والتوزيع لشركة أمازون في اسكتلندا، لتحقق عائداً إجمالياً بلغ 28% خلال فترة الاستثمار.

وقالت الشركة إنها ستركز في الفترة المقبلة على الاستثمار في الفرص المتميزة في العقارات التجارية المدرة للدخل، خاصة بعدما أدت جائحة كورونا إلى حدوث اختلالات في قيم العقارات مما يوفر فرصاً مغرية للاستحواذ ويحسن من مستوى العوائد. حيث قامت الشركة بالاستحواذ على ثلاث عقارات في يوليو الماضي، في كل من "بريستول" و"هاميلتون" بالقرب من "جلاسكو" بالإضافة إلى منطقة "شيرتسي" في لندن.

وقال محمد العثمان، رئيس تنفيذي للاستثمارات العقارية في كامكو إنفست للاستثمار "إن قرار التخارج من الاستثمار في التخزين جاء بعد التوصل لفرصة، تضمن تحقيق أرباح أعلى من تلك التي قد تحققها الشركة بحال استمرت بالنشاط لمدة 5 سنوات قادمة. ارتأت الشركة اغتنام هذه الفرصة والمضي بالتخارج.