الجائحة تظهر فرص جديدة بالاستثمار العقاري

أعلنت أرباح المالية، ومقرها السعودية عن استحواذها لحساب مستثمريها على محفظة متنوعة مدرة للدخل مؤلفة من 5 أصول عقارية في القطاع الصناعي النامي في الولايات المتحدة، وهي مؤجرة لشركات بارزة، منها تسلا، وولمارت، بالمشاركة مع مجموعة برينان إنفستمنت غروب، وهي شركة رائدة متخصصة في القطاع الصناعي الأميركي سبق لها إبرام صفقات صناعية في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية تجاوزت قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار أميركي.

وقال محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية "إن استحواذ الشركة جاء بعد دراسة مستفيضة لهذه العقارات. اختيارنا لهذه العقارات بسبب نوعيتها والقطاع الدفاعي وراءها، فهي قطاعات صناعية مهمة ومستأجروها متنوعون لشركات كبرى."

وأضاف الكوهجي "أن الشركة توزع 9.5% على المستثمرين وعوائد بـ12% سنوياً. اختيارنا لهذه العقارات لا يتأثر بأزمات اقتصادية سريعة مثل الجائحة، ومنها مخازن تابعة لـ"وال مارت" وعقارات تخدم شركات اتصالات وشركة أخرى تخدم مخازن بالقطاع الزراعي.

"التحول للتجارة الإلكترونية وتداعيات الجائحة رفعت الطلب على المخازن بشكل كبير وهو ما يضمن استمرارية هذه الأعمال".