هذه تقديرات المؤشرات الاقتصادية بالسعودية

التوقعات للناتج المحلي الإجمالي
انكماش بـ 3.8% في 2020
نمو بـ 3.2% في 2021
نمو بـ 3.4% في 2022
نمو بـ 3.5% قي 2023
التوقعات للتضخم
%3.7 في 2020
2.9% في 2021
2% في 2022 و2023
التوقعات لعجز الميزانية
298 مليار ريال في 2020 أي 12% من الناتج المحلي الإجمالي
145 مليار ريال في 2021 أي 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي
91 مليار ريال في 2022 أي 3% من الناتج المحلي الإجمالي
13 مليار ريال في 2023 أي 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي
التوقعات للدين العام
854 مليار ريال في 2020 أي 34.4% من الناتج المحلي الإجمالي
941 مليار ريال في 2021 أي 32.9% من الناتج المحلي الإجمالي
1.02 تريليون ريال في 2022 أي 33.4% من الناتج المحلي الإجمالي
1.03 تريليون ريال في 2023 أي 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي