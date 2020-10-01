هذه تقديرات المؤشرات الاقتصادية بالسعودية



التوقعات للناتج المحلي الإجمالي

انكماش بـ 3.8% في 2020

نمو بـ 3.2% في 2021

نمو بـ 3.4% في 2022

نمو بـ 3.5% قي 2023

التوقعات للتضخم

%3.7 في 2020

2.9% في 2021

2% في 2022 و2023



التوقعات لعجز الميزانية

298 مليار ريال في 2020 أي 12% من الناتج المحلي الإجمالي

145 مليار ريال في 2021 أي 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي

91 مليار ريال في 2022 أي 3% من الناتج المحلي الإجمالي

13 مليار ريال في 2023 أي 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي



التوقعات للدين العام

854 مليار ريال في 2020 أي 34.4% من الناتج المحلي الإجمالي

941 مليار ريال في 2021 أي 32.9% من الناتج المحلي الإجمالي

1.02 تريليون ريال في 2022 أي 33.4% من الناتج المحلي الإجمالي

1.03 تريليون ريال في 2023 أي 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي