هل تنجح مساعي التحفيز المالي في أميركا؟

تراجع الدولار، اليوم الخميس، إلى أقل مستوى في تسعة أيام، حيث عززت بيانات أميركية قوية وآمال بشأن تحفيز مالي ثقة المستثمرين بما يكفي للإقبال على عملات أكثر مخاطرة.

واقترحت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حزمة تحفيزات قدمتها لمجلس النواب تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار وتصاعدت الآمال بإمكانية توصل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحل وسط.



وفي ظل بيانات قوية لسوق العمل وقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة دفعت المعنويات في السوق الدولار للتراجع إلى 93.61 مقابل سلة عملات وهو أدنى مستوى له منذ 22 سبتمبر.