كيف وصلت أرابتك لمرحلة التصفية؟

أوضح محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، أن مشاكل أرابتك تعود إلى عام 2014 عندما أسرفت الشركة في الإنفاق، وليس إلى جائحة كورونا.

وأشار ياسين إلى أن انقاذ الشركة من التصفية كان سيتطلب رفع رأس المال إلى 5.3 مليار درهم - علما أن رأس المال الحالي هو 1.5 مليار درهم.

وقال محمد علي ياسين في لقاء مع "العربية" "إن تداعيات كوفيد ليست المسبب الرئيس في وصول شركة أرابتك لقرار التصفية وإنما أمور متراكمة منذ إدارات سابقة عام 2014 وتم رفع رأسمال الشركة 4.5 مليار درهم واستخذام جزء من علاوة الإصدار الخاصة لإطفاء خسائر خلال سنوات سابقة ومن ثم وصل الخيار أمام المساهمين أمس إما إيداع ورفع رأسمال الشركة إلى 3.7 أو 5.3 مليار درهم أو تصفيتها. وبالتالي هناك العديد من المحاسبة والمساءلة التي يجب أن تتم لنرى كيف وصلت الشركة لهذه المرحلة".

وأضاف ياسين "هناك تحفظات في رسالة المدقق الخارجي تحدثت عن عملية نظرة الإدارة إلى المشاريع والمبالغ التي سيتم تحصيلها من المشاريع لا تنطبق مع نظام المحاسبية الدولية. وبالتالي لو تم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ستتأثر قيمة الأسهم بـ1.25 مليار سالب إضافية وبذلك تصبح الشركة مدينة بـ1.6 مليار درهم وهو ما يشكل بحد ذاته وضعا استثنائيا وصعبا للشركة من ناحية ما سيحصل عليه المساهمون".