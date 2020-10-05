تشخيص ترمب ينعكس على صحة الأسواق العالمية

دفعت موجة من نشاط حذر لإبرام الصفقات على الأسهم الأوروبية للصعود في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، وذلك إلى جانب تفاؤل عالمي نتيجة التطورات الإيجابية المتعلقة بصحة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.



أعلن ترمب يوم الجمعة أن الفحوص أظهرت إصابته بكوفيد-19، مما دفع المستثمرين للجوء إلى أصول أكثر أمانا وأثار موجة بيع في سوق الأسهم.



لكن مع بداية التعاملات الآسيوية، ظهر ترمب بشكل مفاجئ في موكب خارج المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه، مما ساعد في تحسين الإقبال على المخاطرة.