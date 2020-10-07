هل تؤثر الانتخابات الأميركية على أسعار النفط؟

قال كامل الحرمي الخبير النفطي "إن النفط مستقر ما بين 40 و42 دولارا رغم ضعف الطلب العالمي، وقد ترتفع الأسعار لحدود 50 دولاراً في الربع الثاني مع العام المقبل مع التوصل لعلاج لوباء كورونا".

وتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما قوض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الآمال بشأن رابع حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى زيادة تفوق المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتا أو 1% إلى 40.25 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.7% إلى 42.35 دولار للبرميل.

