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ما هي أبرز تعهدات اجتماع "الدرعية" لوزراء السياحة؟

المصدر: العربية.نت
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بنهاية الاجتماع الافتراضي لوزراء السياحة في دول مجموعة العشرين أمس، رحب الوزراء بالتقدم الذي أحرزته السعودية خلال فترة رئاستها في شتى القضايا الرئيسية، ومنها التعهدات التي تم تبنيها للاستجابة لجائحة كورونا، وتطور التنمية المجتمعية من خلال السياحة وتعزيز السفر الآمن والسلس وتجربة المسافر المحسنة.

وتعهد وزراء السياحة في اجتماع "الدرعية" في السعودية بالعمل على المستوى الدولي، وعلى مستوى القطاعين العام والخاص لإعادة إحياء القطاع.

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#مجموعة العشرين
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