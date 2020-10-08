ما العوامل التي تدعم أسعار الذهب؟

توقع عبد العظيم الأموي، مدير أبحاث السوق في مجموعة سبائك، أن يعود الطلب من قبل البنوك المركزية على الذهب في الفصل الأول من 2021.

وأضاف "أسواق الذهب تحتاج لانتعاش الاقتصاد وعودة الطلب الاستهلاكي. الطلب الاستثماري قوي وتدعمه أساسيات الذهب القوية مع ضعف عوائد السندات وضبابية في الانتخابات الأميركية".

وصعدت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وتجدد التفاؤل بشأن بعض مساعدات تخفيف تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة، فيما يترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لقياس مدى متانة أكبر اقتصاد عالمي.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1888.46 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1892.80 دولار للأونصة.