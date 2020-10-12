القطاع العقاري يقود تداولات مؤشر السوق المصري

قال مينا رفيق، رئيس البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، "إن القطاع العقاري يقود مؤشر سوق الأسهم بدعم من صفقة "مدينة نصر" بعد كسر المؤشر حاجز 11.200 وصولاً إلى 11.400".

وقالت مدينة نصر إنها تلقت بالفعل عروضا من تحالفات تضم مستثمرين مصريين وأجانب لشراء قطع أراض تصل مساحتها إلى 1.9 مليون متر مربع.

وأضافت الشركة أن هذه العروض مازالت محل تفاوض وسنفصح عن تفاصيلها فور الوصول لاتفاق نهائي.

وتعد مدينة نصر واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، ويرجع تأسيس معظم أحياء مدينة نصر الحالية إليها (ممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع).

وتمتلك الشركة محفظة أراض واسعة ومتنوعة منها 3.5 مليون متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولى، و5.5 مليون جنيه مربع على طريق القاهرة السويس.