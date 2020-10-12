كيف يقرأ الخبراء تقييمات الاندماج بين الأهلي وسامبا؟

أشار وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات " إلى أن سعر صفقة الاندماج بين "الأهلي" و"سامبا" يعتبر عادلا للطرفين، مضيفا أن الصفقة ستخلق كيانا يتمتع بحصة سوقية تبلغ 30%.

وقال جمعة في لقاء مع "العربية" "إن مكرر الأرباح عند دمج بنكي "الأهلي" و"سامبا" سينشئ مكرر ربحية بحدود 13,6 لأن الكيان الموجد سيخلق صافي دخل بحدود 13 مليار خلال عام 2021، لذلك نرى أن التقييم عادل للبنكين، حيث قام الطرفان باستخدام أسعار أسهمهم كعملة، وهو ما يوفر الوقت والجهد في عمليات الاندماج الذي سينتج عنه توفير بالكلفة بحدود 9% أي 800 مليون ريال".

ومن المنتظر أن تفرز عملية اندماج البنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة سامبا المالية، كيانا عملاقا سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي.

وسيؤدي الاندماج إلى تكوين منشأة مالية بقيمة أصول تبلغ 837 مليار ريال، والتي تعادل 223 مليار دولار أميركي، مما سيضع البنك الدامج في مركز متميز قادر على تعزيز مساهمته في التحول الإيجابي للقطاع المصرفي في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف للبنك الدامج بقيمة 800 مليون ريال تقریبا بما يعادل 213 مليون دولار.