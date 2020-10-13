عصر نمو الطلب على النفط قد ينتهي خلال 10 سنوات

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يستغرق تعافي الطلب على النفط سنوات عدة حتى يصل إلى الذروة عند مستويات أقل مما كان متوقعا في السابق.

وأفادت الوكالة في تقريرها الشهري أن استهلاك النفط العالمي لن يعود إلى مستويات ما قبل كورونا قبل عام 2023، حتى في حال تمت السيطرة على الفيروس العام المقبل.

مضيفة أن الطلب على النفط قد ينمو لعامين فقط في حال شهد الاقتصاد العالمي تعافيا أبطأ من المتوقع من كورونا.

وتوقعت نمو الاستهلاك العالمي بمعدل يقل عن 600 ألف برميل يومياً كل عام، ليصل إلى 103 ملايين برميل يومياً عام 2030 وهذا يقل بنحو مليوني برميل يومياً عما كان متوقعاً في تقرير العام الماضي.

وأشار - المدير التنفيذي لـوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إلى أن عصر نمو الطلب العالمي على النفط سينتهي في السنوات العشر المقبلة.