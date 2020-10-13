هل تستمر موجة الاندماجات المصرفية بعد "الأهلي" و"سامبا"؟

توقع مازن السديري رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال أن لا يشهد السوق السعودي عمليات اندماج أخرى بالقطاع البنكي بسبب المخاوف في أن كثرة الاندماجات ترفع تركيز كل بنك في إقراضه وهو أمر لا يعد صحيا ويحمل الكثير من المخاطر. وأضاف "البلدان النامية تركز على مبدأ ارتفاع عدد البنوك حتى يكون التركيز النسبي من 10 إلى 15%. ويجب علينا البحث في الهدف من الاندماج. هل يمكن أن يحدث توافق وتقارب في الأهداف بين البنوك؟ لا أعتقد أن البنك المركزي أيضاً يسعر لرفع التركيز بين البنوك في السعودية".

وتابع "البنوك في السعودية لا تزال قادرة على المنافسة رغم وجود كيانات كبيرة. وزن الاقتراض المؤسسي بدأ بالانخفاض في سوق الإقراض السعودي لصالح الأفراد بسبب الاقراض العقاري. ونتوقع نمو الاقراض العقاري بالارتفاع بـ30% ويمكن أن يضيف 80 مليار السنة القادمة."