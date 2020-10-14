هل وصلت أسعار عقارات دبي للقاع؟

قال خليفة الحمادي رئيس مجلس الإدارة في الاتحاد العقارية إن إعادة التقييم للقيمة العادلة للاستثمارات العقارية هي لضمان حق المساهمين وقامت الشركة والمساهمين بدفع حقها لكنها لم تكن موجودة بالدفاتر المالية وبذلك تم إجراء مسح على منطقة "الموتر سيتي" من خلال جهات محايدة وجهات تنظيمية في إمارة دبي ونتج عن ذلك المسح وجود مساحات طبقية لم يتم إدخالها ضمن أصول الشركة سابقاً وهو ما حتم علينا إدخالها بقيمتها العادلة وهي ذات أهمية لجمع أصول الشركة وبذلك لم نقم بإجراء تقييم جديد كما يشاع. المعاملة التي أجريناها صحيحة وموضحة في البيانات المالية.

وأضاف الحمادي في لقاء مع "العربية" أن المساحات التي لم تحتسب سابقاً ستضاف على الأراضي السكنية كارتفاع بعدد الطوابق والأدوار التي يمكن بناؤها أو تشييدها على الأراضي وهي لم تكن موجودة سابقاً من ضمن البيانات. وعندما قمنا بمسح ميداني في المنطقة اتضح لدينا عدم وجودها في البيانات المالية وبالتالي إضافتها لأصول الشركة، وهي حق للمساهمين".

وحول أسعار العقارات في دبي، قال الحمادي "إن أسعار العقارات وصلت للقاع وهناك فرص متاحة بأسعار جيدة ولذلك ندرس العديد من الاستحواذات العقارية التي قد تكون إضافة للشركة والسوق".