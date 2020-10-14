الأسواق الأميركية تتفاعل سلباً مع وقف اختبارات لقاح كورونا

تراجعت الأسهم الأميركية يوم أمس الثلاثاء، حيث تأثرت المعنويات سلبا من جراء وقف اختبارات لقاح لمرض كوفيد-19 وعدم التوصل إلى اتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي أميركية بينما انطلق موسم إعلان نتائج الشركات للربع الثالث من السنة.



ورغم إغلاق مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة على انخفاض، ساعدت أسهم مايكروسوفت وأمازون.كوم على تخفيف خسائر المؤشر ناسداك المجمع الغني بشركات التكنولوجيا.



وأعلنت جونسون أند جونسون أمس الاثنين وقف التجارب السريرية على لقاح محتمل بسبب مرض غير واضح الأسباب أصاب أحد المتطوعين. أثر القرار سلبا على أسهم الشركة، حتى بعد تقرير نتائج فاق التوقعات.

