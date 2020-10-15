تعرف على فريق عمل مستقبل العمل والتعليم

يشمل فريق عمل مستقبل العمل والتعليم 6 رؤساء مشاركين هم قادة أعمال من دول مجموعة العشرين وخارجها.

وهم رينات هورنونج دراوس - رئيس BIAC - فرنسا، نادية موسجي - مؤسس مشارك في WomHub - جنوب إفريقيا، إيرول كيريسيبي - رئيس IOE - سويسرا، مونيكا باراجان - المدير العام الإقليمي لمجموعة Manpower - المكسيك، ديفيد ياكوباتشفيللي - مؤسس ورئيس Orion Heritage - روسيا، مارتن عمران - كبير المستشارين ومؤسس مشارك في جلوبانت - الأرجنتين.

ويستهدف الفريق وضع توصيات لتحسين مقاييس توفير المزيد من فرص العمل الأفضل وإتاحة ظروف عمل مناسبة وإعداد القوى العاملة لمواجهة التحديات المقبلة، إضافة لإيجاد الحلول لضمان إتاحة فرص التعليم والتعلم مدى الحياة أمام كل من المسنين والشباب.